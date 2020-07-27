شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يعقد دورات تدريبية عبر الإنترنت للمرشحات لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن المجلس سيعمل على دعم كافة المرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ، وسيكون على مسافة واحده من جميع المرشحات وفق لائحة المجلس، مشيرة إلى أن المجلس سيقوم بتدريب المرشحات من خلال تنظيم دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت بإستخدام تقنية «الفيديو كونفرانس».

أضافت «محمود» أن المجلس القومي للمرأة يحرص على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبارها محوراً هاماً من محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وتزامناً مع الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ القادم المزمع عقده يومى 9 و10 أغسطس 2020 في الخارج، ويومى 10 و11 أغسطس 2020 في الداخل.

تابعت: «الدورات التدريبية ستضمن كيفية صياغة برنامج انتخابي مستجيب لمتطلبات الوطن والتعريف بقانون مجلس الشيوخ، النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر ومهارات تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية وبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية والخطاب الجماهيري المؤثر باستخدام الإعلام التقليدي والإعلام الرقمى وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة».

وختمت قائلة: «على المرشحات الراغبات في المشاركة بالدورة التدريبية إرسال السيرة الذاتية مدعمة بـ(صورة شخصية الاسم ثلاثى أرقام للتواصل، مقعد الترشح ونوع النظام الانتخابى (الفردى _ القائمة)».