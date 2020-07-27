شكرا لقرائتكم خبر عن «إلا الشيكولاتة».. أهالي «كركر» ينقذون بضائع بقيمة 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يتخيل صاحب السيارة التي تحمل الشيكولاتة المعبأة والتابعة لإحدى الشركات في طريقها لتصديرها إلى السودان أن يلقى هذه المعاملة الطيبة من أهل الصعيد عقب انقلاب سيارته التي يقودها بطريق (أسوان- أبوسمبل).

كانت السيارة محملة بكميات كبيرة من الشيكولاتة المصدرة إلى السودان وتحديداً أمام مدخل قرية كركر على بعد ٢٧ كيلو جنوب مدينة أسوان، ما تسبب في بعثرة محتوياتها وإغلاق الطريق والتى قُّدرت قيمة محتوياتها بـ٣ ملايين جنيه.

وعلى الفور قام الأهالى بمساعدة السائق ومواساته وجمع محتويات السيارة والتى تبعثرت حمولتها على الطريق، وقاموا أيضا بحراسة وتأمين كميات الشيكولاتة التي تمت إعادة تجميعها، وذلك لحين وصول مندوب من الشركة لاستلامها بعد إصابة سائقها، حيث تبين بعثرة حمولة السيارة التي تحتوى على كميات كبيرة من الشيكولاتة، ما تسبب في إغلاق الطريق وتمت الاستعانة بمعدات قرية كركر لإعادة فتح الطريق بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لتسهيل حركة المرور، وتم فتح الطريق بعد رفع السيارة وإزالة آثار الحادث من على الطريق.