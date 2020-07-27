شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف على نسب النجاح في العينات العشوائية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في العينات العشوائية لجميع امتحانات الثانوية العامة 2020، عدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وترصد «المصري اليوم» نسب النجاح في العينات العشوائية.

- علم النفس والاجتماع 95%.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 3368 طالب/طالبة (بنسبة 31.95 %من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة في المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضًلا عن حصول 669 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2434 طالب/طالبة (بنسبة 23.09% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1729 طالب/طالبة (بنسبة 16.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- اللغة العربية 95.4%.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 112 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا/طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا/طالبة منازل، كما حصل 6606 طلاب/طالبة (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- اللغة الإنجليزية 90.2 %.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 4982 طالب/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة في المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 149 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالب/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

- الفيزياء 79.4 %.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 3270 طالبًا/طالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة في المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 486 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2546 طالبا/طالبة «بنسبة 20.48% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالبا/طالبة (بنسبة 17.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- الأحياء 87 %.

وحصل 5246 طالب/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول (809) طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل (2048) طالب/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالب/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- التاريخ 89.1 %.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية، إن 1687 طالب/طالبة (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة في المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 75 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كماحصل 2552 طالب/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2215 طالب/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- الجغرافيا 94.8%.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية، حصول 3966 طالبا من إجمالى العينة العشوائية على نسبة نجاح من 90% لأقل من 100%، فضلاً عن حصول 856 طالبا على الدرجات النهائية، كما حصل 2277 طالبا على نسبة نجاح من 80% لأقل من 90%، وحصل 1490 طالبا على نسبة نجاح من 70% لأقل من 80%. وبدأت كنترولات الثانوية العامة، أمس، تقدير درجات العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع موجهى عموم ومشرفى التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.

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- الفلسفة 91.8%.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية، إن 2925 طالب/طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة في المنحنى الأعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول1158 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، كما حصل 2091 طالب/طالبة «بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالب/طالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- التفاضل والتكامل 87%.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية، إن 757 طالبا/ طالبة (بنسبة 22.92.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 197 طالبا/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 767 طالبا/ طالبة (بنسبة 23.22% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 588 طالبا/طالبة (بنسبة 17.80% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- الجيولوجيا 94.5%.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية، إن 5684 طالبا/طالبة (بنسبة 50.82% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالبا/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2047 طالبا/ طالبة (بنسبة 18.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1127 طالبا/ طالبة (بنسبة 10.08% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- الكيمياء 86.3%.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 5113 طالب/ طالبة (بنسبة 37.91.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 1762 طالب/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2123 طالب/ طالبة (بنسبة 15.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالب/ طالبة (بنسبة 11.83% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

- الرياضة التطبيقية 87%.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 1215 طالب وطالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالب/طالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طالب/طالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%، فضًلا عن حصول (236) طالب/طالبة على الدرجات النهائية في مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل (400) طالب/طالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل (401) طالب/طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.