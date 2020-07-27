شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2020..اعرف موعد الإعلان ونسب النجاح بالعينات العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب النجاح فى العينات العشوائية لطلاب الثانوية العامة 2020، فى جميع المواد عدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية رغم انتهاء أعمال التصحيح فيها، نرصد فى التقرير التالى نسب النجاح فى العينات العشوائية. - فى امتحان علم النفس والاجتماع 95%. - فى مادة اللغة العربية 95.4%. - فى مادة اللغة الإنجليزية 90.2 %. - فى مادة الفيزياء 79.4 %. - فى مادة الأحياء وصلت نسبة نجاح العينة 87 %. - فى امتحان مادة التاريخ 89.1 %. - فى اختبار مادة الجغرافيا 94.8%. Advertisements - فى امتحان مادة الفلسفة 91.8%. - فى امتحان التفاضل والتكامل 87%. - فى مادة الجيولوجيا 94.5%. - فى مادة الكيمياء 86.3%. - فى مادة الرياضة التطبيقية 87%. - نتيجة الثانوية العامة تعلن فى أول أسبوع بعد العيد. - من المقرر أن تتخطى نسبة النجاح 75%.

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