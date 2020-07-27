شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يدمر دبابات تركية تحركت إلى غرب سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت مقاتلات القوات المسلحة الليبية، 3 دبابات تابعة لميليشيات الغزو التركى، فى الساعات الأولى من صباج اليوم الاثنين، وفق ما أفاد الإعلام الحربى الليبي، وذكرت المصادر الإعلامية، أن الدبابات كانت تحاول التقدم غرب مدينة سرت، قبل أن يتم تدميرها خلال غارات للقوات الجوية الليبية.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "سكاى نيوز" عربية، رصدت تحركات الأسبوع الماضى لمرتزقة تم نقلهم باتجاه مدينة سرت التى وصفتها مصر بـ"الخط الأحمر"، فى حين نفذ الجيش الليبى دوريات قبالتها.

ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، فإن حكومة فايز السراج، المدعومة بمرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا، "حرّكت مقاتلين" باتجاه مدينة سرت.

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وقال شهود عيان وقادة فى الميليشيات التابعة لحكومة السراج، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط، باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وردا على هذه التحركات المشبوهة للميليشيات الإرهابية، ذكرت شعبة الإعلام الحربى الليبي، السبت، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشار كثيفا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطنى الليبي.