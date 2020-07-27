شكرا لقرائتكم خبر عن والد عريس الجنة بالشرقية:جنازته كانت زى الفرح..والناس أخرجت صدقات على روحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللهم أعنا على ما أصابنا وصبر زوجتى وبناتى".. كلمات قالها عاطف حسن 55 سنة عامل مقيم بقرية كفر العزازى بالشرقية، والد الشاب "أحمد" 23 سنة الذى تم قتله بطريقة بشعة قبل أيام من زفافه، على يد مقاول وصديقه لخلافات فى العمل ومطالبته بحقه فقتله المقاول ودفن جثته فى الصحراء وسرق سيارته، وتابع: "الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث الصف، بكى على بكائى لما شاهد الجثة، وقال لى دم ابنك فى رقبتى، وأقسم بالله ما يدخل بيته غير ما أجيب لى حق ابنى وقد كان وقبض على المتهمين".

وتابع والد "عريس الجنة": رجال النيابة العامة المخلصين بالصف وقفوا معايا موقف مشرف، وكلى ثقة فى النيابة العامة والقضاء المصرى فى القصاص لنجلى من القتلة، وظل يردد "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أعنا على ما أصبنا وصبر زوجتى وعنا على البنت المعاقة الشقيقة الصغرى التى كان يرعاها أحمد".

كما وجه والد "أحمد عاطف" شهيد لقمة العيش، الشكر لأهالى قريته على وقفتهم بجواره وإقامة جنازة لنجله أشبه بالعرس، وإقامة صدقات جارية على روح الشهيد.

وتعود تفاصيل الجريمة ليوم 27 يونيه منذ 17 يوما، عندما تلقت شرطة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أسرة المجنى عليه بالعثور على جثة "أحمد عاطف" 23 سنة مقيم كفر العزازى، مركز أبو حماد، بعد 7 أيام من غيابه عن المنزل وغلق هاتفه المحمول، حيث كان يستعد لكتب كتابه لإتمام الزفازف ثانى أيام عيد الأضحى، و عثر على جثته بالقرب بمنطقة الإرسال، بالقرب من الطريق الدولى وجانبه الأيمن مغطى بالرمال وفى حالة تحلل كامل، وذكر والده بغياب ابنه بتاريخ 27 يونيو، عقب خروجه بالسيارة قيادته، والعثور على السيارة بتاريخ 30 يونيو، بالطريق الدولى بدائرة المركز مُعطلة وبها جميع محتوياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن مرتكبى الواقعة، سائقَين، أحدهما سبق اتهامه فى 13 قضية "مخدرات، تبديد،وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع مديريتى أمن القاهرة والمنيا وضبطهما، بمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة.

وقرر أحدهما أنه نظراً لحدوث خلافات مالية بينه والمجنى عليه فى العمل بمجال نقل المياه لخلاطات الأسمنت عقد العزم على التخلص منه وسرقة سيارته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى وقيامهما بإعداد كمية من مسحوق الشطة وحبل بتاريخ يوم 27 يونيو، وعقب خروج المجنى عليه بسيارته من أحد مواقع التشغيل قاما باستيقافه بزعم توصيلهما وحال سيرهم قام أحدهما برش مسحوق الشطة عليه، وقام الثانى بلف الحبل حول رقبته إلا أنه قاومهما، فتعدى أحدهما عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فأودى بحياته وقام بقيادة السيارة حتى وصلا لمكان العثور على الجثة، وألقياه بجانب الطريق وقاما بتغطيته بالرمال وأستولى الثانى على هاتفه المحمول.

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وتوجه المتهم الأول بالسيارة لأحد الأشخاص، 31 سنة، سائق، مقيم بأطفيح، بناءً على إتفاق مُسبق بينهما لتقطيع السيارة لأجزاء إلا أن الأخير رفض لوجود آثار دماء بها فقام المتهم الأول بقيادتها والتخلى عنها بالطريق الدولى، وأقر المتهمان بتخلصهما من الحبل والقطعة الحديدية المستخدمان فى ارتكاب الواقعة بإلقائهما بالطريق العام، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

شهيد لقمة العيش

شهيد لقمة العيش

شهيد لقمة العيش