شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 100 طن مخلفات صلبة من بشتيل ورصف شوارع بالعمرانية والهرم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة، تراكمات القمامة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل، تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد، رئيس مدينة أوسيم، حيث رفعت أكثر من 100 طن مخلفات، إلى المقالب العمومية، فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.

وتنفذ أجهزة محافظة الجيزة ، بالتنسيق مع مديرية الطرق أعمال رصف ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية ، حيث تم متابعة أعمال تطوير شارع مهران بالعمرانية، وجارى أعمال تركيب البلدورات ، تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية .

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وفى اطار تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور تم متابعة اعمال رصف و وضع طبقة الأسفلت بشارع حدائق الأهرام بحي الهرم بتواجد ميداني من اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم وإشراف المهندسة نجوي السعيد ، مدير مديرية الطرق بالمحافظة .

وتشهد محافظة الجيزة تطوير عدد من المحاور الرئيسية وطرق بديلة للتخلص من أزمات المرور، ومن بين هذه المحاور شارع ترسا ومحور المنصورية الجديد.