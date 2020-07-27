شكرا لقرائتكم خبر عن المسلات تزين ميادين مصر .. 10 معلومات عن مسلة رمسيس الثانى فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأن المسلة الفرعونية كانت ومازالت أحد المعالم المميزة لمصر القديمة، اهتمت وزارة السياحة والاثار بإحياء المسلات الفرعونية وترميمها ورفعها فى ميادين مصر.

وفى مدينة العلمين الجديدة والتى تعمل الدولة بكامل طاقتها لتحويلها إلى منطقة جذب سياحى عالمى، نقلت وزارة السياحة والاثار مسلة لتزين أحد ميادين المدينة الحديثة، حيث يعمل فريق كبير من الاثريين على ترميمها.

وتفقد مؤخرا الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، المسلة التى تم نقلها إلى مدينة العالمين الجديدة، وذلك للوقوف على أعمال الترميم بها والتى تتم بأيدى فريق عمل من مرممى المجلس الأعلى للآثار ، وفى السطور التالية نستعرض أهم 10 معلومات عن هذه المسلة .

1. تم نقل هذه المسلة فى أغسطس الماضى إلى مدينة العلمين الجديدة وقبل ذلك كانت معروضة فى حديقة الأندلس بالزمالك.

2. جاء قرار نقلها بعد موافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية.

3. قام فريق العمل من أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار بدراسة وتوثيق المسلة واعداد تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل.

4. عملية النقل تمت بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والإسكان، وتحت إشراف أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار.

Advertisements

5. وتعتبر هذه المسلة أحد المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو.

6. بعد ذلك تم نقلها الي مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

7. ثم تم نقل مسلة الملك رمسيس الي حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

8. والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي.

9. ويصل وزنها الي حوالي 90 طن، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 متر.

10. ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.