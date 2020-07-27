شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطور 4 شوارع بشرق مدينة نصر لاستيعاب الكثافات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، أعمال تطوير لعدد من المحاور المرورية، ضمن خطة تطوير شبكة الطرق بالمحافظة، حيث تجرى أعمال تطوير بشارع خضر التوني وشارع مصطفي ابو زهرة وأسماء فهمى ويسرى فهمى بأرض الجولف، تحت إشراف العميد أحمد أنور رئيس الحى.

وتستمر أعمال تطوير الطرق بالعاصمة، للقضاء على التكدس المرورى واستيعاب الكثافات الجديدة والمتوقعة عقب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت مناطق شرق القاهرة أعمال تطوير فى كافة المناطق، كان أهمها المحاور المرورية التى تم افتتاحها بمصر الجديدة.

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ولم تقتصر أعمال التطوير فى شبكة المرور على منطقة مصر الجديدة فقط، ولكن تستمر محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية فى استكمال تطوير شبكات الطرق شرق القاهرة، والتى قاربت على الانتهاء لربط شرق العاصمة بالطرق والمحاور الرئيسية مثل الطريق الدائرى وطريق بنها الحر بالإضافة إلى توسعة كل الطرق والمحاور الداخلية بالعاصمة.