شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تواصل الانخفاض لليوم الثالث.. وارتفاع ملحوظ في أعداد المتعافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث وجهت المديريات التابعة بضرورة استمرار حملات التوعية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، وتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين.

وأعلنت الوزارة أنه، لليوم الثالث على التوالى، يفوق عدد المتعافين يوميًا عدد الإصابات الجديدة، التى تواصل الانخفاض التدريجى، حيث تعافى 933 من الفيروس، ليرتفع الإجمالى إلى 32903 حالات حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة، ووفاة 40 حالة جديدة، حيث وصل إجمالى المصابين إلى 91583 حالة، من ضمنهم المعافون و4558 حالة وفاة.

وأكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن هناك استعدادات كاملة من الوزارة، وخطة موضوعة لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس حال حدوثها، مشددة على ضرورة استمرار التزام المواطنين، والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، منبهةً إلى أن عددًا كبيرًا من الوفيات بسبب الأمراض المزمنة، وأشارت إلى أنه مع انخفاض الأعداد ومعدل الإصابات اليومى، سيتم بالتدريج إغلاق مستشفيات العزل، لتعود إلى ممارسة عملها بشكل طبيعى.

من جهة أخرى، تواصل الوزارة العمل على مبادرة رئيس الجمهورية لتحسين صحة المرأة، إذ فتحت الوزارة أبوابها من جديد لاستقبال السيدات والكشف عليهن فى الوحدات الصحية يوميًا، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، مع استقبال من ٢٠ إلى٣٠ سيدة يوميًا فى كل وحدة، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السيدات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للسيدات استخدام تطبيق «صحة مصر» للوصول إلى أقرب عيادة متنقلة للكشف والعلاج مجانًا ضمن المبادرة.

من جانبها، أعلنت الوزيرة، الدكتورة هالة زايد، عن تقديم الخدمة الطبية لـ152 ألفًا و840 مريضًا من أصحاب الأمراض المزمنة، بالمجان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاقها فى 20 يونيو الماضى.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة أن المبادرة صرفت العلاج لجميع المترددين بالمجان لمدة تكفى 3 أشهر مقبلة من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و321 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، و89 سيارة قوافل طبية متنقلة بجميع المحافظات، كما تم إصدار 22 ألفًا و717 قرارًا جديدًا لصرف العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج لـ94 ألفًا و639 قرارًا ساريًا، وتجديد 33 ألفًا و775 قرارًا قديمًا وصرف العلاج لهم، و1709 قرارات تأمين صحى.

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ونبه «مجاهد» إلى أنه يمكن للمواطنين معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال تطبيق «صحة مصر» أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمى الإلكترونى للوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة «100 مليون صحة» لحثهم على التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم.

وحذرت الوزارة من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات، بدون إشراف طبى، بهدف الوقاية من الإصابة بكورونا لأن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية فى الوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، ما يُغْنِى عن شراء وتناول مصادرها الدوائية فى صورة أقراص، بجانب ضرورة تناول البروتين فى الوجبة الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، أو من المصادر النباتية، وكذلك الاهتمام بتناول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم، كلما أمكن، مع الوجبة الغذائية، وتناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت الصحية غير المُشبَّعة وغير المُصنَّعة.