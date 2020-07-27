شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يشدد على الالتزام بتوقيت تنفيذ المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الأحد، بالدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد- نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ورؤساء مجالس إدارات شركات حلوان للمسبوكات «مصنع ٩ الحربى»، أبى قير للصناعات الهندسية «مصنع 10 الحربى»، شركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع ٢٧ الحربى»، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى، إن اللقاء يأتى مع بداية تولى الوزير مهام منصبه، وذلك للوقوف على الموضوعات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها مصانع (9، 10، 27) الحربية، والاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية لها والمشروعات المشاركة فى تنفيذها والموقف التنفيذى لها، إلى جانب دورها فى التصنيع الحربى، كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأكد «مرسى»، خلال اللقاء، على استكمال سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة سابقاً، مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها وكذلك البدء بالمشروعات المستجدة، وحث على ضرورة بذل الجهد لاستكمال الدور الوطنى الذى تقوم به الوزارة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربى والمدنى، بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها شركات القطاع الخاص والوزارات المختلفة والهيئة العربية للتصنيع.

وقال إن وزارة الإنتاج الحربى تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى والذراع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلى وصولاً للتصدير للخارج، مؤكداً على أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد الإنتاج الحربى وأبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجى فى التصنيع الحربى والمدنى.