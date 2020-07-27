شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ مئات السنين.. «كورونا» يوقف مسيرات «محامل الحجيج» في «القصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أسنمة الجمل هوادج منصوبة، حاملة بداخلها حجاج بيت الله الحرام، وسط احتفالات بالرايات والدفوف.. هكذا كان المشهد منذ مئات السنين عند ميناء القصير القديم، الذي كان يشهد سفر حجاج بيت الله الحرام كل عام.

ويختلف الاحتفال بهذه المناسبات بمدينة القصير عن باقى الاحتفالات التي تتم بمدن البحر الأحمر وباقى محافظات مصر حيث يحافظ أهالى المدينة على إحدى أهم العادات التراثية الدينية الخاصة بالمدينة التي تتمثل في مسيرات المحامل والهوادج الموضوعة على ظهور عدد من الجمال التي كانوا يودعون بها رحلات الحجيج من ميناء القصير البحرى، الذي كان أهم ميناء مصرى على البحر الأحمر لرحلات الحج عبر مئات السنين وتطوف هذه المحامل مختلف أحياء المدينة والعشرات من مواقع الأضرحة لأولياء الله الصالحين المدفونة أجسادهم بالمدينة في احتفال يرجع بدايته إلى العصر الإسلامى وتوقفت هذه الاحتفالات هذا العام بسبب فيروس كورونا.

واستمرت المحامل والهوادج الموضوعة على أسنمة الجمال التي كانت تتصدر قوافل الحجيج المغادرة من ميناء القصير القديم بالبحر الأحمر بالرغم من توقف مرور هذه القوافل واختفاء معالم الميناء البحرى وتحوله لأطلال وتوقف السفر من خلاله، وكان يشرف على تجهيز هذه المحامل «والى» القصير في وقت حكم العثمانيين والمماليك والفاطميين أو من يتولى إدارة القصير خلال احتفالات سفر الحجيج ويأتى العديد من سكان مدن المحافظة لمشاهدة هذا الاحتفال.

الاحتفالات تشمل مسيرات بالجمال والرايات «صور أرشيفية»

وأكد عدد من أهالى القصير أن هذه الاحتفالات كانت ممتدة منذ العصر الإسلامى وكانت تتم خلال توديع قوافل الحجيج القادمة من مختلف المحافظات ودول شمال إفريقيا حيث تطوف «الجمال» التي تحمل الهوادج والمحامل شوارع المدينة ومختلف الأضرحة حتى الصعود للسفن التي كانت تقلهم للموانئ السعودية، ولفتوا إلى أن الاحتفال يتم التجهيز له بعدد من المحامل التي توضع على سنام الجمال على الهوادج الخشبية وتجوب مدينة القصير لتحافظ على عادات وتقاليد يتوارثها أهالى القصير وتنطلق هذه المحامل من منطقة (العوينة) التي تشتهر بوجود العشرات من الأضرحة لعدد من المشايخ وأولياء الله الصالحين حيث يتم تجهيز الهوادج واختيار الجمال قبلها بعدة أيام وتنظر السيدات والأطفال أمام المنازل لمشاهدة لحظة مرور المحامل أمام المنازل والانضمام للمسيرات وتوديع الحجيج وتجذب هذه المحامل سكان المدينة من مختلف الأعمار من الأطفال والشباب والسيدات وترافقها فرق الفنون الشعبية والمزمار البلدى والرقص الصعيدى بالتحطيب مع موكب من عدد من الجمال ويستمر موكب المحامل في السير حتى منتصف الليل ويسير أحد الجمال محمولاً عليه الهودج ويطلق عليه أهالى القصير «المحمل» إلا أن هذا العام تم إعلان إلغاء هذه المسيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.