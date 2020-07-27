شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الهولندية تطلق برنامج ريادة الأعمال «أورانج كورنرز» في القاهرة وأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة إطلاقها برنامج ريادة الأعمال «أورنج كورنرز» في القاهرة وأسيوط، ويعتبر البرنامج جزء من مبادرة أطلقتها المملكة الهولندية بهدف توفير التدريب والإمكانيات وشبكات التواصل الفعال لرواد الأعمال الشباب لكي يستطيعوا أن ينشئوا أعمالهم ويعملوا على تنميتها.

ووفقا لبيان السفارة، سينطلق في سبتمبر المقبل برنامجان لحاضنات ريادة الأعمال، أحدهما في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط). وسيوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة مدتها 6 شهور لصالح 15 من رواد الأعمال في كل مرة.

وستركز تدريبات رواد الأعمال بشكل عام على المشروعات الناشئة في مجال الزراعة والقطاعات الإبداعية، كما ستضمن أيضا مشاركة رواد الأعمال من السيدات بنسبة 50% على الأقل.

وقال لاورنس ويستهوف، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، إن هولندا تتبنى سياسات طموحة للمساعدات والتجارة والاستثمار، تهدف إلى إيجاد حلول مربحة لكل الأطراف على المستوى العالمي، وتلعب ريادة الأعمال دورا رئيسيا في ذلك، حيث إنها تساهم في الابتكار وتخفيض نسب البطالة.

وأضاف أن رواد الأعمال الشباب حول العالم أثبتوا أنهم مستعدون للمخاطرة ولقيادة عملية التغيير، بالرغم من قلة الموارد في كثير من الأحيان، فهم يخلقون الوظائف الخاصة بهم قبل كل شيء بدلا من طلب الوظيفة، موضحا أن مبادرة «أورنج كورنرز» تقوم بتوفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال هؤلاء لتطوير أفكارهم ومهاراتهم الشخصية.

ووفقا للسفير، سقوم شركات مصرية بتوفير خدمات تدريب رواد الأعمال في مصر وهي «كلتيف» في القاهرة و«أوتريتش إيجيبت» في الصعيد.

وقال هشام وهبي، الرئيس التنفيذي لـ«كلتيف»: «نحن متحمسون جدا للشراكة مع سفارة المملكة الهولندية في مصر و»أوتريتش إيجيبت«لتقديم مبادرة»أورنج كورنرز«في مصر لكونها تتماشى بشكل ممتاز مع رؤية»كلتيف«القائمة على توفير منصة فعالة للمبتكرين ورواد الأعمال في مجالات عديدة ومتنوعة.

وأضاف أن مبادرة «أورنج كورنرز مصر» تضيف عنصرا نحن في أشد الحاجة إليه وهو التعاون مع الشركات الناشئة في المراحل الأولى، خاصة مراحل الأفكار والنماذج الأولية.

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وأشار إلى تطلع شركته من خلال ذلك إلى دعم ومساندة رواد الأعمال الذين يطمحون إلى تأسيس أعمال ناجحة ومستدامة مع ترك أثر في مجتمعاتهم وفي الاقتصاد المصري.

من جهتها، أكدت داليا الناظر، مديرة تطوير الأعمال وإحدى مؤسسي «أوتريتش إيجيبت»، أن شركتها توفر بيئة خلاقة لرواد الأعمال للتواصل الفعال مع أشخاص لديهم تفكير متقارب ولإنشاء أعمالهم وتنميتها من خلال منشأة حديثة ومتطورة ومساحات للعمل المشترك في أسيوط. سوف نقوم بدعم بيئة ريادة الأعمال في صعيد مصر ونوفر الفرصة للشباب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات أعمال مستدامة.

ويفتح باب التقديم لبرامج حاضنة الأفكار الابتكارية لريادة الأعمال للمهتمين في نهاية شهر يوليو/ بداية شهر أغسطس. ومع انطلاق أعمالها في مصر يصل عدد مناطق نشاط «أورنج كورنرز» حول العالم إلى 15. فمنذ عام 2018 تقوم «أورنج كورنرز» بتقديم برامجها في إفريقيا والشرق الأوسط في الجزائر وأنجولا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا والعراق وإقليم كردستان العراق والمغرب وموزمبيق ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وأيضا السودان.