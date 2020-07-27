شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من «الداخلية الكويتية» بعد اعتداء مواطن على «كاشير» مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تحرك بعد واقعة الاعتداء على عامل مصري في الكويت، أمرت مديرية أمن محافظة الأحمدي بضبط المتهم واقتياده الى مخفر شرطة صباح الأحمد السكنية، وتسجيل قضية بحقه تحت عنوان «اعتداء بالضرب»، وحملت القضية رقم 2020/91.

وأفادت صحيفة «الأنباء» الكويتية بأن تعليمات مساعد مدير عام المديرية، وليد الشهاب، جاءت عقب معلومات تم تداولها على وسائل التواصل عن تعرض كاشير للضرب والتنازل تحت ضغط من إدارة الجمعية، ما دفع وزارة الداخلية الى استدعاء المجني عليه، وطُلب منه تسجيل قضية.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تناولت مقطعا لكاشير يتعرض للضرب من قبل أحد الأشخاص، ورغم أن الوافد الكاشير لم يصدر عنه أي تصرف عدائي، إلا أن الشخص تعمد ضربه أكثر من طراق.

وفور تداول المقطع حدث تعاطف شعبي مع الكاشير، وتزامن التعاطف مع معلومات عن تعرضه للضغط، ما دعا وزارة الداخلية الى التحرك، حسب صحيفة «الأنباء».