شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وشبورة مائية.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، طقسا حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحياناً.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 90 – 55 )، شمال الصعيد ( 65– 20 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 10 ).

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «36 – 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «43- 26»، الأقصر «43– 27»، أسوان «44 – 28».