شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الدقى يشن حملة لرفع الاشغالات ويتحفظ على معدات ثقيلة لمقاول هدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقى بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة مساء الأحد، أسفرت عن ضبط مقاول يستخدم معدات ثقيلة محظور استخدامها داخل المناطق السكنية في تنفيذ رخصة هدم، والعمل في توقيت مخالف للمواعيد المقررة له في التصريح، وذلك في 12 ميدان طهران المترفع من شارع مصدق.

وأوضح الحى أنه تم التنسيق مع شفيق جلال، مدير هيئة النظافة والتجميل لتوفير كساحة لإمكانية نقل المعدة التي تم ضبطها إلي حي الدقي، وتم بالفعل التحفظ عليها في جراج الحي لتوقيع غرامة مالية على المقاول، كما تم المرور علي المحلات والكافيهات لمراجعة التراخيص ورفع الاشغالات للمخالفين، وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باليقظة التامة علي مدار الساعة في ضبط المخالفات لتحقيق الانضباط.