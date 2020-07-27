شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: رفع درجة الاستعداد بالمجازر وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، تجهيز 486 مجزرلحوم حكومى وخاص ، على مستوى الجمهورية ، لذبح الأضاحى خلال فترة العيد .

وذكر تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم ، وتحديد نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أى شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة ، وتم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم.

Advertisements

قال الدكتورعبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ " الخليج 365"، إنه تم الغاء الراحات والإجازات وأطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة العيد ، مع تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع تداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ،توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات ، التنسيق بين المديرية والجهات الامنية لتأمين أعمال المجازر مع تكثيف التواجد الأمني ، المتابعة الدورية مع الجهات المعنية بالمحافظات لعمل الصيانة اللازمة للصرف الصحي، المياه ،الكهرباء لمجازر الحيوانات لتفادي حدوث اية أعطال.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إنه استعداد لعيد الأضحى المبارك ،تم مخاطبة إدارة مجازر اللحوم بالمديريات و فروعها داخل المحافظات لرفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين سلامة انتاج اللحوم بالأسواق.