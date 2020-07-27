شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: رفع درجة الاستعداد بالمجازر وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، تجهيز 486 مجزرلحوم حكومى وخاص ، على مستوى الجمهورية ، لذبح الأضاحى خلال فترة العيد .
وذكر تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم ، وتحديد نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أى شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة ، وتم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم.
قال الدكتورعبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ " الخليج 365"، إنه تم الغاء الراحات والإجازات وأطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة العيد ، مع تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع تداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ،توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات ، التنسيق بين المديرية والجهات الامنية لتأمين أعمال المجازر مع تكثيف التواجد الأمني ، المتابعة الدورية مع الجهات المعنية بالمحافظات لعمل الصيانة اللازمة للصرف الصحي، المياه ،الكهرباء لمجازر الحيوانات لتفادي حدوث اية أعطال.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إنه استعداد لعيد الأضحى المبارك ،تم مخاطبة إدارة مجازر اللحوم بالمديريات و فروعها داخل المحافظات لرفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين سلامة انتاج اللحوم بالأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: رفع درجة الاستعداد بالمجازر وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.