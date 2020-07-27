شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء عليه في الكويت.. وزيرة الهجرة توجه رسالة إلى الشاب المصري وليد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحذف فيديو الاعتداء على عامل مصري «كاشير» في الكويت، حفاظًا على كرامة المصريين بالخارج.

ودعت الوزيرة، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الأحد، المواطن المصري وليد صلاح، ضحية الاعتداء في الكويت، إلى عدم التنازل عن حقه، قائلة: «لا بد أن يتمسك وليد بحقه القانوني، وإذا تنازل عن حقه نحن سنطالب به، المواطن في الخارج سفير لدولته، وحق المصرى يعود إليه بالإجراءات القانونية، وهناك الكثير من الإجراءات تعيد حق المواطن المصري».

وكشفت الوزيرة كواليس الواقعة، قائلة: «حقيقة الأمر أن المواطن الكويتى حاول الدفع عن طريق كارت لا يخصه والمواطن المصري رفض، وتم التواصل مع القنصلية المصرية بالكويت والمواطن نفسه ليعلم أن الدولة خلفه، وتابعنا القضية حتى تم القبض على المواطن الكويتى وما زلنا نتابع القضية».

أضافت: «أحيي وليد للثبات الانفعالى لأنه احترم المكان الذي يعمل به ما أوقع المواطن الكويتى في الخطأ أكثر»، محذرة من أن «بعض الجماعات قد تستغل الأمر للوقيعة بين الشعبين والحكومتين المصرية والكويتية».

وأكدت أن «مثل هذه الحوادث الفردية لا تمثل مشكلة بين الشعبين»، مثمنة موقف رئيس الجمعية الذي استقال وأكد أن كل الجمعية تقف في ظهر العامل المصري، وقال: «نحن كما لا نرضى بالتعدي على مواطن كويتي في مصر لا نرضى بالتعدي على مصري في الكويت».

وختمت الوزيرة قائلة: «وأنا كوزيرة للهجرة أطلب أن يرفع الفيديو حالا حفاظا على كرامة المواطن المصرى، والقنصل المصرى سيتابع مع السلطات الكويتية القضية».

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