شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تكثف حملاتها الترويجية للساحل الشمالى وتؤكد: مكان مثالى للاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت هيئة تنشيط السياحة حملتها الترويجية لمرسى مطروح والساحل الشمالى، من خلال منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث عددت المميزات السياحية الفريدة التى تتميز بها المحافظة.

وقالت هيئة تنشيط السياحة ،فى تغريدة لها بموقع تويتر :"تشتهر مرسى مطروح بشواطئها الرملية البيضاء الممتدة على طول خليجها الجميل ونرى أنها المكان المثالي للاسترخاء ، سيأخذك الغروب هناك مع نسيم البحر الأبيض والمياه الصافية في رحلة لا مثيل لها".

وأضافت فى تغريدة آخرى :"‎‏ابدأ يومك مبكراً في الساحل الشمالي لتستمتع بالشمس و اللعب علي الشاطئ و استمع لصوت الأمواج مع مشاهدة الغروب لأنها تجربة ستسعدك. عند زيارتك اي من فنادق الساحل الشمالي تأكد من وجود علامة السلامة الصحية اولاً".

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وقالت الهيئة من خلال صفحتها الرسمية :"‎‏يمتد نسيم البحر والشواطئ الرملية والمياه الصافية الزرقاء علي ساحل البحر الأبيض المتوسط وكل ذلك في انتظارك بنفس الشعور الرائع".

‎وتعد مرسى مطروح إحدى المحافظات الثلاث التى تم استئناف حركة السياحة الدولية بها منذ أول يوليو، بالاضافة إلى جنوب سيناء والبحر الاحمر، حيث بدأت وزارة السياحة والاثار التركيز على منطقة مطروح والساحل الشمالى فى الترويج السياحى.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار لـ " الخليج 365 " ، أن مرسى مطروح والساحل الشمالى لم تأخذ حقها السنوات الماضية فى السياحة الداخلية، والتركيز كله كان على السياحة الداخلية نتيجة نمط معين، ولكن الان الدولة غيرت نظرتها لهذه المنطقة والدليل مجموعة الفنادق والمشروعات التى تقوم بها حاليا.

ولفت عنانى ، إلى أن مجموعة الفنادق فى محافظة مطروح كلها 34 فندقا ، بطاقة فندقية 4 الاف غرفة وهذا عدد قليل، والان مطروح بدأ يأتى لها سياحة اجنبية لانها قريبة جدا من أوروبا وايضا فى الدول العربية ومنطقة الخليج، مؤكدا أنها منطقة واعدة .