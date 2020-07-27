شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لتوفير فرصة عمل فى مصر للشاب المعتدى عليه بالكويت بنفس الراتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت واقعة الاعتداء على الشاب المصري وليد صلاح فى الكويت، ضجة كبرى، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أبدى أحد المصريين يدعى حسن أبو ذكري، توفير فرصة عمل للشاب وليد صلاح داخل مصر على أن يتقاضى المرتب الذي يحصل عليه في الكويت.

وقال حسن أبو ذكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد :"مش قادر أبطل تفكير في الراجل ده وإزاي قدر يسيطر علي أعصابه واحترامي له ولتفانيه لعمله يزيد... نفسي بجد ميتنازلش عن قضيته لصالح الكويتي ده بأي شكل".

وتابع :"حتي لو اترحل مستعد أديله نفس مرتبه اللي بياخده هناك في مصر هنا، أتمنى يشوف الكلام ده ويوصله ويخلي الراجل الكويتي ده عبره لأي حد يفكر يغلط في واحد مصري مغترب جاي ياكل عيش".

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ومازالت أصداء واقعة تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، مستمرة، حيث وثقت كاميرات المراقبة الواقعة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير" فى سوبر ماركت، وبعد تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى.

الشاب المصرى الذى تعرض للإعتداء، قال خلال لقائه مع وسيلة إعلام كويتية: "احنا فى دولة قانون.. فأنا تلقيت تعليمات لا تتم المعاملات، إذا كان الزبون لا يمتلك رقما، فأنا سألت الزبون فقال لى، فقال زبون آخر وراءه انه يمتلك رقما، فقلت له ممنوع وهذا قرار الإدارة، فقال لى "بكيفك"، وصفعنى على وجهى.. أنا ماعملتش أى حاجة وهو فضل يزعق، كل ده لأنى بنفذ تعليمات الإدارة.. لن أتنازل عن حقى.. الناس كانت معايا وأنا اتهانت قدام الناس.. واحنا فى دولة قانون.. وفى ناس واقفة معايا كتير.. الشرطة الكويتية هتجيبلى حقى.. أنا قدمت فى المغفر وعملت قضية النهاردة.. البلد ديه فيها خير.. وشكرا للناس المتعاطفة معى".