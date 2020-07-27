شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالات الجيم فى عصر كورونا.. تعقيم والتزام ولياقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو ”الخليج 365” فتح صالات الجيم والياقة البدنية بعد قرار مجلس الوزراء بفتح صالات الجيم بنسبة 25%.

وقال كابتن كمال مصطفى، إدارى بأحد صالات الجيم، إنهم ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء فى الأنشطة بصالات اللياقة البدنية.

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وتابع: التباعد الاجتماعى والجسدى والحد من التزاحم داخل صالة اللياقة البدنية وتعقيم الأجهزة بعد وقبل كل متدرب، واستلام الكحل والتباعد بين كل متدرب.

فيما أكد مدير الجيم عصام عنتر الزينى، أن الآكل الصحى أصل الكورس في إنقاص الوزن والكشف الطبي المستمر مع مراعاة شرب المياه بكثرة.

فيما اوضح كريم محمد حنفي أن تمارين الجيم تختلف من حيث نوعها ومن حيث أهدافك الخاصة، وما يراه مدربك الخاص أو المدرب الموجود بالجيم أمثل لك.