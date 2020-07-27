شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الغش فى الطعام من أكبر الكبائر لأنه قتل عاجل أو آجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من الخطورة والإثم الذى يقع على كل من يغش خاصة من يغش فى المواد الغذائية، قائلاً:"الغش فى الطعام من أكبر الكبائر لأنه قتل عاجل أو آجل".

وأكد جمعة، فى تصريحات سابقة، أن حماية المستهلك تأتى فى أولويات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن التاجر الذى يفهم دينه يقدم صدقه وأمانته على صلاته، والنبى عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن صفات التجار، قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين يوم القائمة ولم يتحدث عن صلاته أو صيامه.

وأضاف وزير الأوقاف أن من أكل سحتا لن ينفعه شيئا من صلاته أو صيامة أو أى شيء وأن التاجر الذى يتدين بشكل مظهرى فقط بذكر بعض الأسماء على متجره مثل الأمانة والصدق أو يحرص على الشكل المظهرى وهذا من أكبر المنافقين وأخطر انواع الغش.

وأشار الوزير إلى أن الغش فى الغذاء أو الدواء أخطر أنواع الغش لأنه يؤدى إلى القتل، وكل من ينتج أطعمة فاسدة تؤدى إلى الوفاة، فهو فى حكم القاتل، وإن كان لا يعلم فإنه يدخل فى حكم القتل شبه العمد، لأنه قاتل نفس ومن هنا تشديد العقوبات إلى أقصى درجة.