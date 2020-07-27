النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص حريق "هنجر" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

انتقلت نيابة أكتوبر، لمعاينة موقع حريق اندلع في "هنجر" على مساحة 20 ألف متر في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، لبيان أسبابه وملابساته.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في "هنجر" على مساحة 20 ألف متر في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، دون إصابات.

وشاركت 30 سيارة إطفاء في عملية الإخماد بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبمشاركة مدير قطاع أكتوبر ورئيس قسم الإطفاء.

والتهمت النيران كميات من الذرة وعدد من الماكينات داخل "هنجر" على مساحة 20 ألف متر مقسم إلى عدة أجزاء، تحوي حافلات ركاب وماكينات وكميات من الذرة المعدة للتصنيع إضافة إلى خزانات سولار.