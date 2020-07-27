محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمهيدا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، تهيب وزارة الداخلية بمالكي السيارات سارية الترخيص التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني. وتهيب الوزارة بأصحاب السيارات استبدال اللوحات المعدنية القديمة بجديدة مؤمنة خلال مهلة زمنية مدتها 3 أشهر، بدأت من يوم 20 يوليو الجاري دون انتظار موعد الفحص الفني. وتيسيرا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور حتى الخامسة مساء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رسالة مهمة من الداخلية لمالكي السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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