عضو الهيئة العليا للوفد: نخوض انتخابات الشيوخ بـ24 مرشحًا فرديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة، إن حزب الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بـ6 مقاعد في القائمة الوطنية الموحدة، بالإضافة إلى 24 مرشحًا على المقاعد الفردية.

وأوضح "تهامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رؤية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، كانت ضرورة خوض انتخابات الشيوخ بالنظام الفردي على جميع المحافظات.

Advertisements

وأكد تهامي، أن اختيار مرشحي الوفد لخوض ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 كان على الكفاءة الفنية والمهنية، أكثر منها سياسية وحزبية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك أعداد أكبر من الـ24 مرشحًا تقدموا لخوض انتخابات في "الشيوخ" وتم اختيار هذا العدد من بينهم.

وقال تهامي أن مجلس الشيوخ له طبيعة خاصة تختلف عن مجلس النواب، فهو يحتاج لمرشحين لديهم تخصصات ولديهم قدرة تفكيرية عالية، ومنح أفكار لمشروعات القوانين وأفكار جديدة لخدمة الوطن.

وصرح تهامي بصفته رئيسًا للجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة، أن الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الجيزة بـ3 مرشحين، أعمارهم مختلفة، بينهم تنوع من ناحية السن والتخصصات، حيث يخوض بالجيزة المستشار محمد زكري وهو قاضي جليل، والمرشح الأخر مدرس جامعي الدكتور أيمن محسب ومتخصص في التسويق، والمرشح الثالث هو محمد كردي محاسب أكمل سن الترشح منذ أيام.