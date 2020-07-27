نجيب ساويرس يهنئ شقيقه ناصف بسبب "آستون فيلا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، شقيقه ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء، ومالك نادي "آستون فيلا" الإنجليزي، على استمراره في الدوري الإنجليزي، عقب تعادله اليوم الأحد مع نظيره "وست هام" بهدف نظيف لكل منهما.
وغرّد ساويرس، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" موجهًا رسالة لأخيه قائلًا بالإنجليزية: "مبروك شقيقي ناصف بسبب آستون فيلا".
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