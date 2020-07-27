الإسكان: توقيع عقد شراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لفرع العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مراسم توقيع عقد شراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لكامل أرض ومباني فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، 62 فداناً، لاستيعاب 10 آلاف طالب، ويضم الكليات التالية: (كلية الهندسة والتكنولوجيا خاصة الميكانيكا والميكاترونيكس، الطاقة، العمارة والتصميم البيئى، التشييد والبناء، الصيدلة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مجال اللوجستيات والنقل الدولي، الإدارة والتكنولوجيا، اللغات، الإعلام، والاستزراع المائي)، بجانب مبان سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس مزودة بمنطقة للخدمات الترفيهية والرياضية، ومبنى للتعليم المفتوح، ومكتبة، وقاعة مؤتمرات، وملاعب، ومراكز للإبداع.

وعقب انتهاء مراسم توقيع العقد، اصطحب الدكتور عاصم الجزار، السفير أحمد أبوالغيط، في جولة بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، شملت منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، حيث أثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الجهد المبذول من قِبَلِ وزارة الإسكان فى مدينة العلمين الجديدة.