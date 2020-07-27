شكرا لقرائتكم خبر عن للتحديث والتطوير.. «الوطنية للإعلام» تخصص رقم «واتساب» للتواصل بين العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بإيجاد آلية جديدة للتواصل مع العاملين والعمل على حل جميع مشكلاتهم، باستحداث رقم «واتساب» لتلقي رسائل العاملين التي تتضمن أفكارهم ورؤاهم حول تحديث وتطوير آليات العمل وأيضًا الاطلاع على شكواهم واستفساراتهم والرد عليها، في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة الوطنية للإعلام وجميع العاملين بها، على رقم الواتس «01063001400».

وبحسب بيان رسمي، الأحد، جرى وضع عدة ضوابط لنشر الرسائل على واتساب، لتحقيق أهداف التواصل والعمل على حل جميع المشكلات ودراسة الآراء التي تهدف إلى تطوير العمل، وذلك بعدم التجاوز أو الإساءة في الرسائل المرسلة، شريطة أن يقوم من ينشر رسائل على واتساب بتعريف نفسه والقطاع والإدارة التابع لها، وأنه لن يتم الالتفات إلى الرسائل الُمجهلة أو التي تحمل اتهاما أو إساءة.