شكرا لقرائتكم خبر عن سر ارتباط الراحلة صفاء حجازى بمنطقة الزمالك.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تسمية محطة مترو "الزمالك"، باسم الإعلامية صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الأمر الذى أثنى عليه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وكان له صدى واسع، لا سيما من العاملين فى مجال الإعلام، وتحديدا العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

سارة حازم، ابنة شقيقة الإعلامية الكبيرة الراحلة صفاء حجازى، روت قصة ارتباط خالتها صفاء حجازى بمنطقة الزمالك، حيث قالت عبر حسابها، "التمشية المفضلة لصفاء حجازي كانت اللي بتتمشاها من بيتها في شارع الكامل محمد بالزمالك لحد ماسبيرو. على مدار٣٠ سنة كانت تحب تتمشى للشغل اكتر من انها تروح بالعربية، ويمكن بس في الفترة الأخيرة كانت بطلت تتمشى من الشغل اللي زاد ومن التعب، لكن دي كانت متعتها"



سارة حازم

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وتابعت، "النهارده وانا عالهوا كان معايا المتحدث الرسمي لمترو الانفاق بيتكلم معايا عن الاستعدادت لأجازة العيد، وسألته عن ما حدث في الزمالك صباح اليوم علشان يطلعنا عالتفاصيل، إلا إنه فاجأني واستهل كلامه بإن محطة الزمالك اتغير اسمها ل"صفاء حجازي".. الحقيقة إني أصبت بشلل تام لدرجة إني مسمعتش باقي رده وكمان حاولت أتماسك وماتغلبنيش مشاعري ودموعي ولكنهم انتصروا حتى إن زمايلي قرروا إننا نخرج فاصل ومعرفش ازاي كملت الهوا بعد الفاصل الطويل".

وتابعت، بعد الهوا أستاذ أحمد عبدالهادى المتحدث باسم المترو قال لى: أنا لو كنت اعرف إنها خالتك مكنتش قلت المعلومة دى، ده غير إن اسمها موجود عالخريطة بقاله فترة فإزاى محدش خد باله؟ قلت له تقريبا كان من نصيبي إن الخبر يخرج من برنامجى".

وأختمت سارة قائلة: "فى النهاية بالنيابة عنى وعن أسرتى أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى اللي حريص دايما على تخليد اسمها، وأصر اكراما لدورها الوطنى إن اسمها يكون على المحطة فى الحى اللى هى عاشت فيه واللى موجود عالخريطة بعد محطة "ماسبيرو" أقرب الأماكن لقلبها، ولتكون أول سيدة يطلق اسمها على محطة مترو".