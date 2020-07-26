شكرا لقرائتكم خبر عن توفي أثناء حملة إزالة.. محافظ كفر الشيخ ينعى رئيس قسم إشغالات دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إبراهيم فتح الله، وشهرته إبراهيم النمس، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله خلال حملة إزالة إشغالات شارك فيها المحافظ.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص العزاء لأسرة الفقيد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، يؤدي عمله لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة دسوق، وسقط على الأرض، وتم نقله لمستشفى دسوق العام، لإسعافه، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى، وجار استخراج التصاريح لدفن جثمانه في مقابر عائلته.