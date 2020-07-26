شكرا لقرائتكم خبر عن ساكنة بعقار مجاور لعمارة الزمالك: «طلعنا بملابسنا فقط ولا يوجد مكان نذهب له» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها الطرابيشى، من سكان عقار مجاور لعمارة الشربتلى بالزمالك، إن المنطقة تراثية وتاريخية وقطن بها عظماء كثر، فضلاً عن أنها تعج بالكثير من السكان، موضحة أن التصدع الذي طال العقار فجر اليوم، دفع المسؤولين إلى إخلاء العقار المجاور لها، وتابعت:«تم إخلائنا بشكل مفاجئ ونزلنا للشوارع ونحن في حالة فزع رهيب».

وأضاف «الطرابيشى»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن معظم الأسر من وسط محترم ولكن ليس لديهم القدرة على السكن في الفنادق أو الحصول على سكن في المدن الجديدة، مشددة على أن العائلات التي تم إخلائها لا توجد سكن لها الآن ولم يتم صرف تعويضات لهم من أجل الحصول على سكن مؤقت كما حدث مع سكان عمارة الشربتلى.

وشددت الدكتورة مها الطرابيشى، على أن السكان خرجوا بملابسهم فقط، ولا يملكون شئ مطلقاً وممنوعين من دخول العقار، مناشدة المسؤولين النظر في حالتهم والعمل على حل ما يعيشونه الآن، وتابعت:«أحنا عايشي نفى كابوس».

ولفتت «مها الطرابيشى»، إلى أن أعمال الحفر في المتعلقة بمترو الأنفاق، كانت مصدر إزعاج غير طبيعى خلال الفترة الماضية، والعقار كان يتعرض لأهتزاز شديد، خاصة خلال فترة الليل، وتابعت:«كان هناك بوادر للشروخ التي طالت عمارة الشربتلى إلى جانب الإنهيارات الأرضية، وقمنا بالإبلاغ عن ذلك، وكنا نتوقع وقوع كارثة وبالفعل حدثت ونحن نعيش في كابوس الآن..أنا من مواليد الزمالك وأحفادى مقيمين بها ولا يوجد مكان بديل عنها».

وشددت الدكتورة مها الطرابيشى، على أنها وكافة سكان الزمالك ليسوا ضد المشروع القومى لمترو الأنفاق، ولكن لابد من التعامل مع السلبيات المترتبة عليه، وتابعت:«ملناش سكن ومش عارفين نسكن فين لحد ما يتم تحديد مصيرنا ..والآن كل واحد راح يبات عند أقاربه ..طيب لحد أمتى..العمارة بتعتنا 12 دور في كل دور 5 شقق».

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