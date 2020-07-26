شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجي: قانون البنوك الجديد استحداث بابًا خاصًا بالدفع الإلكتروني لمواكبة التطور العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبلوك تشين، إن قانون البنوك الجديد استحدث بابًا جديدًا خاصًا بالتكنولوجيا المالية ونظم الدفع، وهو استحداث هام للغاية حيث يواكب التقدم التكنولوجي السائد في كافة دول العالم حاليًا والثورة الصناعية التي تشمل كافة أنواع وأشكال التكنولوجيا.

وأضاف «منصور»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن استراتيجية العلاقات داخل قطاع التكنولوجيا المالية حاليًا بحاجة مُلحة لقانون ينظم تلك العلاقات، في ظل توجه عام لوقف الاعتماد على التعامل النقدي، وإحلال التعامل التكنولوجي بديلًا عنه، وتوجه الدولة إلى فكرة الشمول المالي، وتسهيل عملية السداد على المواطنين من خلال الدفع الإلكتروني.

وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أن البنك المركزي حدد في القانون الجديد خطوات اختيار وكلاء لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، وأتاح فكرة زيادة عدد مقدمي الخدمات، وأن يكون لديهم القدرة على التواصل مع المواطن وتوفير الخدمات بشكل أفضل.