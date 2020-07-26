شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بنى سويف: 250 طن قمامة تم إزالتها من 3 مراكز وإرسالها لمصانع التدوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، إن مراكز الفشن وأهناسيا وبنى سويف قامت أجهزة الوحدات المحلية التابعة لها برفع 250طن قمامة ومخلفات صلبة موجودة داخل القرى وإرسالها لمصانع تدوير القمامة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد شاهين، في قرية شنرا قامت برفع عدد ٨طن قمامة وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة ورفع القمامة بمنطقة الجمعية الزراعية، وفى قرية ابسوج تم رفع كمية ١٥ طن قمامة وإرسالها إلى مصنع التدوير علاوة على رفع أتربة ومخلفات مباني بطريق بني صالح الفشن بكمية ٣٠طن تقريبا.

وأضاف «الوحدة المحلية بقرية تلت قامت برفع ٩ طن قمامة من قرية طلا وتوابعها ومن قرية تلت، واستكمال مسح مدخل قرية تلت من الموقف حتى الوحدة المحلية، ورفع ٩ طن قمامة إلى مصنع سمسطا وصيانة أعمدة الإنارة باقفهص وعزبة صالح باشا».

وأوضح نائب محافظ بنى سويف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا، برئاسة المحاسب يحيى يسن، قامت برفع 65طن من القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، بالإضافة إلى شن حملة مسائية لرفع الإشغالات من شوارع المدينة والباعة الجائلين من محيط مسجد التوحيد وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة.

وأوضح أن الوحدة المحلية لقرية بلفيا التابعة لمركز ومدينة بنى سويف، بنظافة طريق الترعة من أمام الهرم حتي الموقف ومدخل البلد وقامت برفع 60طن قمامة، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بنظافة مركز شباب البساتين وتسوية وتمهيد أرض الملعب، وقامت الوحدة المحلية لقرية باروط برفع القمامة والمخلفات والركش ونقلها إلى مصنع السماد بحوالي 12طن، وتمهيد طريق منشأة عاصم ظاظا السعدية، وري أحواض الزرع بالطريق السريع، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية ابشنا بنظافة طريق أبشنا باها، وشد سلك على عمدة الإنارة، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية برفع القمامة والمخلفات من طريق تزمنت الشرقية حتي عمارات موقف محي الدين بحوالي 16طن.