شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بالكويت: «وليد لن يتنازل عن حقه.. وهنقف في ضهره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق السفير هشام عسران، قنصل مصر بالكويت، على واقعة الاعتداء على المواطن المصري بالكويت، مؤكدًا أن القنصلية المصرية تحركت لدعم المواطن المصري «وليد» قبل ظهور الفيديو على السوشيال ميديا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «on»، إنه بعد الواقعة تم استدعاء الشرطة وإحضار المعتدي لقسم الشرطة، وسجلت ضده قضية جنحة، وسيتم استكمال التحقيقات.

وأشار إلى أن القنصلية تواصل مع «وليد» وأكد أنه لن يتنازل عن حقوقه، مضيفًا: «إحنا في ضهره وسنقدم له المساعده القانونية».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية «صباح الأحمد» بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب «كاشير» من مواطن كويتي.

وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يتدخّل الموجودين في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي، كما حاول أحد أفراد الأمن منع الرجل من صفع المواطن الموظف المصري مرة أخرى.

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