شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «حياة كريمة».. محافظ المنيا يفتتح 35 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا في العدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، أعمال إعادة إعمار ورفع كفاءة 35 منزلًا بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتنفذها وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا بإجمالي مليون و750 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عزت، رئيس مركز العدوة، وربيع محمد عبدالجليل، مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.

وأكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي من أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيدًا بدور جمعية الأورمان، والجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

من جانبه، أوضح ربيع محمد، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، أن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 35 منزل، بتكلفة 50 ألف جنيه للمنزل الواحد، شملت إنشاء وبناء وترميم الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات.