شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أسوان الجامعي ينهي قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية بأسوان في جميع التخصصات الطبية.

وقال الدكتور غلاب إن المستشفيات الجامعية بأسوان تقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك تخفيفا على كاهل المواطن الأسواني مع مراعاة البعد الاجتماعي في تقديم العلاج للجميع المرضي والانتهاء من قوائم الانتظار في جميع التخصصات.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعي، إنه يجري العمل على الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالمستشفى الجامعي، والتي بدأت بالانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى قسطرة القلب وذلك بحضور الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات أسوان الجامعي، والدكتور رمضان غالب، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وبمساعدة كل من الدكتور سعودي محمد الصغير، والدكتور ناجح محمد محمود، وقام أطباء القسم بعمل قسطرة تشخيصية وعلاجية لعدد من حالات بدقة فائقة وبنجاح، وتم حجز الحالات بقسم القلب والأوعية الدموية وبمتابعة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي.