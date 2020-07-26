شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بني سويف: إعادة أراضي طرح نهر وأملاك دولة للمحافظة بـ7 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة إزالات على 12 قطعة أرض في قريتى شريف باشا وبياض العرب استولى عليها أهالى المنطقة، عبارة عن أراضى طرح نهر وأراضى أملاك دولة. وقال اللواء محمود ضياء، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه تمت إعادة أراضى إلى المحافظة تقدر بـ7 ملايين جنيه، عبارة عن 900 متر على أراضى طرح النهر، استولى عليها عدد من أهالى المنطقة في شريف باشا، وتنفيذ حملة إزالات على عدد 6 حالات بالوحدة المحلية لقرية بياض العرب تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 950 مترا، عبارة عن عدد 2 حالة بمساحة 560مترا، وعدد 1 حالة بالمهد بمساحة 300 متر، وعدد 3 حالات حماية النيل بمساحة 90 مترا بحوالي 5 قراريط و12 سهما بقيمة (475000 جنيه مصري لاغير). وأضاف أن الحملة شارك فيها كل من: اللواء شريف عبدالستار، مساعد مدير الأمن، والعميد هشام فريد، مأمور مركز بني سويف، وعلي يوسف، نائب رئيس المدينة، وأحمد عبدالعليم، مدير إدارة الأملاك ومحمد أحمد عثمان، رئيس قرية بياض العرب والدكتورة أسماء مجدي، مساعد رئيس القرية وقوات الأمن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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