شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت: استقالتي مش رياء أو للشهرة لكن «جبر خاطر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء على الشاب المصري «وليد» بالكويت.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «وليد أخونا ولا نقبل التصرف الذي حدث معه على الإطلاق، والشعبين المصري والكويتي إخوة».
وتابع: «استقالتي احتجاجًا على الواقعة وهو تصرف بسيط من الممكن أن يقوم به أي مصري لو كان في موقعي، ولم أقصد بهذا التصرف رياء أو شهرة على الإطلاق»، مشيرا إلى أن القضية أصبحت أمام القضاء الكويتي.
وأكمل: «موقفي جاء من باب التضامن وجبر الخاطر، فالمناصب تذهب دائما»، لافتًا إلى أن قيادات كبرى بالدولة تواصلت معه على خلفية الواقعة وأكدوا على أهمية أن يسري القانون بالقضية.
وأوضح أن الجمعية ووليد تقدما ببلاغ تحول إلى القضية أمام النيابة، معلقًا: «المصريون إخواننا ونحبهم في الله، والتقيت وليد اليوم».
وأكد أن الشاب المصري لم يتعرض لضغوط من أجل التنازل قائلا: «لن يجرؤ أحد على إجباره».
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