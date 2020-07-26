شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» رئيسًا للسكة الحديد بعد عامين من الانتداب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتعيين المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد لمدة عام ابتداء من اليوم ٢٦ يوليو، بعد أن عمل عامين منتدبا لمنصب رئيس الهيئة.
كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، انتدب رسلان رئيسا لهيئة السكة الحديد في نهاية شهر يوليو من عام ٢٠١٨، حتى صدر قرار رئيس الوزراء بتعيينه رسميا.
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