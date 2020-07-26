شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الإدارة المحلية الأسبق: تحميل السكان مخالفات البناء مكافأة للمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية وأمين عام الإدارة المحلية الأسبق، إن قانون التصالح يهم عددا كبيرا من المواطنين، لذا كان يجب دراسته جيدا لتحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ قبل بدء التطبيق منعا للغط الذى قد يتسبب فى ضياع حقوق كثيرة على الدولة، ويفقد الثقة فى قدرتها على تحقيق العدل والردع إذا لم يتم توضيح بعض النقاط الأساسية غير المفهومة للبعض وتحدد المسؤوليات وتوحيد معايير المحاسبة والتقادم والتفريق بين نوع المخالفة ومكانها وقيمتها، وليس مساحة المخالفة، والالتزام بالقاعدة القانونية التى تنص على أنه لا عقوبة بدون نص وبالتالى لا مخالفة بدون محضر.

وأضاف عبدالظاهر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القانون متعلق بالمخالفة لذا يجب وجود مضر بها للتصالح ومنطقياً عندما تكون المخالفة باسم المقاول الذى بنى وخالف يكون التصالح معه وليس السكان بصرف النظر عن الحيازة، بمعنى أنه لا يصح أن تكون المخالفة باسم شخص، وتلزم الدولة شخصا آخر بالتصالح عليها.

وتابع أن الحديث عن تنفيذ الإزالة فوراً للمبنى المخالف فى حال عدم تصالح الساكن كلام يفتقد العدالة، ولا يجب أن تستغل الدولة سلطاتها لمصلحة المخالف والضغط على السكان لسداد قيمة المخالفة بدلا من ردع المخالف وتحصيل قيمة المخالفة منه بالحجز الإدارى عليه بقيمة المخالفة طالما لم تنطبق على المبنى شروط التصالح.

ونبه أن البعض يتحدق عن القانون بعلم أو بدون علم ويقولون إن الساكن اشترى الوحدة المخالفة بسعر رخيص وكان يعلم أن المبنى مخالف لذا يجب أن يسدد قيمة المخالفة، وهو ما يخالف القانون فضلاً عن أنه من غير المقبول أن توصل الدولة المرافق للمخالف رغم أنها تعلم أن العقار مخالف، وهى فى هذه الحالة خالفت القانون أيضًا وهو تصرف يجعل الساكن يطمئن ويكون أسرة ويخلق بعدا اجتماعيا جديدا، أما المقاول فحصل على قيمة الوحدة دون أن يسدد الرسوم أو حق الدولة فى التصالح أو الضرائب أو تكلفة المرافق وغيرها.

ولفت المحافظ الأسبق إلى أنه إذا دفع الساكن ثمن أخطاء المقاول تبدو الدولة وكأنها تساعد المذنب للمرة الثانية ويصبح المقاول المخالف هو المستفيد للمرة الثانية إذ تركته الدولة يبنى ويخالف دون إزالة، وقامت بتوصيل المرافق له بالمخالفة للقانون ما سهل له بيع الوحدات السكنية كما أنها فى النهاية حملت الساكن أخطاء المالك المخالف وتجبره على دفع قيمة المخالفة، فأصبح المخالف الآن فوق الجميع، فأين الردع للمخالف، مؤكداً أنه لا يعفى الساكن من المسؤولية، ويجب أن يتحمل ثمن المرافق والتحسينات والضرائب العقارية، ولكن قيمة الأعمال المخالفة وتكاليف إزالتها غير مسموح بالتصالح عليها ويجب تحميلها للمخالف بالحجز الإدارى كأقل عقوبة ويكفى إعفاؤه من العقوبة الجنائية.

وأشار عبدالظاهر إلى عدم وجود ما يسمى «الكحول»، لأن ملكية الأرض مثبتة فى العوائد باسم المالك الفعلى، ولو باع المالك يمكن إثبات لمن باع، ولمن اشترى منه، كما أن عقود بيع الشقق مكتوب فيها اسم البائع ورقم بطاقته.

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