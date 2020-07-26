شكرا لقرائتكم خبر عن دول أجرت انتخاباتها وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجربة الانتخابات، فى ظل جائحة كورونا، بدأتها دول اضطرت إلى إجراء الانتخابات؛ نظرا لالتزامها بمواعيد قانونية ودستورية، وأبرز هذه الانتخابات، التى أقيمت فى جمهورية الدومنيكان (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية).

وبالنظر إلى حجم الدعاية الانتخابية فى ظل أزمة كورونا نجد أن الحملات الانتخابية ركزت على مساعدة المتضررين من وباء كورونا ووعود بإنعاش الاقتصاد، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، فيما اختفت المسيرات الانتخابية والمؤتمرات، ونزل الناخبون للتصويت متخذين الإجراءات الاحترازية، فيما وصفها البعض بأنها «مقامرة صحية».

انتخابات أخرى نظمتها سنغافورة، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ذهب فيها الناخبون مرتدين الكمامات إلى صناديق الاقتراع، فى الوقت الذى تواجه فيه بلادهم إصابات يومية بكورونا، بعد حملة قصيرة لم يسمح فيها السماح بالتجمعات الانتخابية بسبب الفيروس، حيث تقاس درجة حرارة الناخبين مع ارتداء قفازات تستخدم لمرة واحدة، قبل دخول كبائن التصويت، للاختيار من بين 192 مرشحًا يمثلون 11 حزبًا سياسيًا للفوز بـ93 مقعدًا.

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وفى بولندا اصطف الناخبون وهم يرتدون أقنعة الوجه الطبية فى مختلف أنحاء البلاد، لكى يدلوا بأصواتهم فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكان هذا الاقتراع مقرراً الشهر الماضى إلا أنه تقرر تأُجيله، بسبب وباء فيروس «كورونا»، وفى صربيا شارك الناخبون لاختيار برلمان جديد وكانت هذه أول انتخابات عامة، منذ بدء إجرءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، ويتم تزويد مراكز الاقتراع بكمامات وأجهزة لتعقيم اليدين ليستخدمها الناخبون، البالغ عددهم 5.5 مليون ناخب، وسط إحجام معظمهم عن المشاركة خوفا من العدوى.

الانتخابات الأبرز، التى ينتظرها العالم هى الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية، المقرر لها نوفمبر المقبل، وبجانب الأزمات السياسية التى تعانى منها البلاد، أظهرت استطلاعات الرأى، التى أُجريت قبل انتشار الجائحة، أن الناخبين الأمريكيين يفتقرون إلى الثقة فى نظامهم الانتخابى؛ فعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته مؤسسة IPSOS فى خريف عام 2019 أن 46% من الأمريكيين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة فى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ستكون مفتوحة ونزيهة.