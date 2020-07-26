شكرا لقرائتكم خبر عن «السوشيال ميديا» عامل رئيسى للدعاية الانتخابية للأفراد والأحزاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «المصرى اليوم» استطلعت آراء عدد من شباب الأحزاب والقيادات السياسية لمعرفة رأيهم فيما يخص شكل الدعاية الانتخابية وقت جائحة «كورونا» فى ظل تطبيق إجراءات احترازية تدعو إلى التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات، والبعض أكد أن صفحات التواصل الاجتماعى ستكون المنبر الأول لكافة المرشحين للتعريف بأنفسهم للناخبين وهو ما فرضته عليهم كورونا وفى نفس الوقت تماشيا مع الوسائل التكنولوجيه الحديثة التى لا تتكلف تقريبا من الناحية المادية مقارنة باللافتات والبرشورات المكتوب عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابى، وتوقع البعض الآخر أن تظهر أشكال جديدة للدعاية للمرشحين مثل المؤتمرات الأونلاين والبث المباشر للمرشحين للتواصل مع الناخبين وفتح باب الأسئلة والأجوبة معهم.

يقول طارق الخولى، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إنه يعتمد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى للتعرف على مشكلات المواطنين والرد عليهم، وبالتالى ستكون صفحات التواصل الاجتماعى البديل أمام المرشحين فى الانتخابات المقبلة لطرح الدعاية الانتخابية، مضيفاً أن أزمة كورونا فرضت على المواطنين وضعاً جديداً وسوف نخرج منه بمكاسب كبيرة: «فقد أصبحنا نتعلم عن بُعد، ونعتمد على التكنولوجيا بشكل أكبر»، موضحاً: «يمكننا فى المستقبل الاتجاه نحو التصويت الإلكترونى فى الانتخابات بكل أنواعها»، وتابع: «حتى قبل جائحة كورونا كان لوسائل التواصل الاجتماعى تأثير كبير فى الدعاية الانتخابية، وكنا نعتمد على الالتقاء بالجماهير مباشرة، ثم نعود للتواصل معهم من المنزل عبر فيس بوك وتويتر وإنستجرام، للوصول لشرائح أكثر، خاصة شريحة الشباب الأكثر رغبة فى التعامل عبر التكنولوجيا».

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ولفت «الخولى»، إلى أن الاعتماد على السوشيال ميديا فى الدعاية الانتخابية سيكون مشجعاً لمشاركة كبيرة من الشباب فى التصويت، منوهاً بأن لغة الشباب الجديدة هى التكنولوجيا، وفى قلبها السوشيال ميديا. وأشارت أميرة صابر، عضو حزب المصرى الديمقراطى، إلى أن الحملات الانتخابية «أون لاين»، تسهم فى التواصل مع شريحة أكبر من المواطنين وبشكل أسهل، موضحة أن الدعاية الانتخابية، عبر السوشيال ميديا، منخفضة التكاليف مقارنة بالدعاية التقليدية، لافتة إلى أن هناك دولاً كثيرة تجرى انتخابات إلكترونية، فمن الأَولى أن نقوم بعمل الدعاية الانتخابية إلكترونياً، لتحقيق إنجاز حقيقى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون حدوث أى إصابات بمرض كورونا.

وأوضح ماجد طلعت، أمين التثقيف بحزب الحرية، أن حزبه سيناقش شكل الدعاية الانتخابية، خلال هذه الأيام، لكن بشكل مختلف، ونرى أهمية الاعتماد على كل سبل الدعاية التى تمنع التجمعات وتساعد على تسويق أفكار المرشحين فى الانتخابات بشكل ميسر. وقال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب ينتمى للألفية الثالثة ويعتمد على التكنولوجيا فى اجتماعاته عن بعد من قبل جائحة كورونا، مؤكدا أن الحزب قادر على التواصل مع الجماهير، من خلال أدوات وسائل التواصل الاجتماعى. وتابع: «حاليا توفر لك وسائل التواصل الاجتماعى بدلا من عقد مؤتمر جماهيرى يحضره 5 آلاف مواطن أستطيع عرض فيديو بث مباشر يراه 10 آلاف شخص»، مشيرا إلى اعتماد الحزب على وسائل الدعاية التقليدية؛ مثل اللافتات التى لن تعرض حياة المواطنين للخطر، لافتا الى أن حزب العدل شكل لجنة لإدارة الحملات الانتخابية فى وسائل التواصل الاجتماعى، فيما يرى أن أمر المؤتمرات الجماهيرية متروك لصناع القرار حسب تطور مؤشرات كورونا مستقبلا. وأكد عمرو عزت، أمين تثقيف اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع، ضرورة إتاحة الدولة مساحات إعلامية، عبر وسائل الإعلام المسموع والمرئى بالتساوى بين المرشحين، لافتا إلى أن وسائل الدعاية الالكترونية لن تكون مجدية لكل فئات الشعب بمختلف ثقافته ومستوى تعليمه وتعامله مع التكنولوجيا.

وأضاف: «المؤتمرات الجماهيرية لن تكون مناسبة فى ظل كورونا، لأنها ستضر المواطن، والاتجاه سيكون لوسائل التواصل الاجتماعى، ولابد على المرشحين ابتكار أساليب جديدة للوصول للناخبين». فيما يرى اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، أن الحزب سيبحث عن بدائل للدعاية التقليدية، المتعلقة بالتجمعات والمؤتمرات الجماهيرية، خاصة أن الدعاية الإلكترونية غير صالحة لبقع جغرافية كالقرى والنجوع، أو لفئات كبار السن. وأشار «الغباشى»، إلى أن الحزب سيلجأ لوسائل التكنولوجيا وبث برامج مرشحيه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، واللافتات، مع دراسة أنماط دعائية لفئات ومناطق لا تتلاءم معها الدعاية الإلكترونية.