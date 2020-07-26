شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت الإلكترونى فى الانتخابات البرلمانية.. فرص وتحديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بحثية بعنوان «التصويت الإلكترونى.. ضرورة أم مُعضلة خلال جائِحة كورونا»، بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى مصر، وتناولت الدراسة فُرص تطبيق مصر لنظام التصويت الإلكترونى، فى ظل جائحة كورونا من عدمه، وتضمنت تعريف التصويت الإلكترونى وأبرز أنواعه المُستخدمة فى بعض دول العالم، مع عرض أبرز التجارب الدولية لاستخدام هذه الأنظمة، وتوضيح مميزات وعيوب كل نظام على حدة، مع الاستعانة بتجارب بعض الدول العربية.

وأوضحت الدراسة، أن فُرص تطبيق هذا النظام فى مصر، خلال الوقت الحالى، جيدة فى تقليل الاختلاط ومنع التكدس أمام مقار الاقتراع، مع التأكيد على أن أنظمة التصويت الإلكترونى أمر غاية فى الأهمية، لمواكبة التطور التقنى للأدوات المستخدمة فى الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذى من شأنه تقليل الوقت والجُهد والنفقات، وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والحيادية فى أى استحقاق انتخابى.

النائب المستشار عيد هيكل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، قال إن فكرة تطبيق التصويت الإلكترونى فى التوقيت الحالى فى مصر صعبة جداً؛ نظراً لعدم توافر الإمكانيات المادية واللوجستية وارتفاع نسب الأمية بين المواطنين.

وأضاف «هيكل»، أن الحل فى زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جانب الحكومة داخل لجان التصويت مع الحفاظ على مسافة تضمن وجود تباعد إجتماعى بين الناخبين، على غرار امتحانات الثانوية العامة، من أجل ضمان النزاهة والشفافية ومستقبل الطلاب وغلق الباب أمام أى محاولة للغش.

وعزز «هيكل»، طريقة التصويت بالبطاقة الانتخابية المتعارف عليها والمعمول بها فى مصر بجميع الاستحقاقات الدستورية، التى تشهدها البلاد منذ عقود، نظراً لكونها تحافظ على نزاهة العملية الانتخابية وتحقق العدالة فى التصويت وتضمن عدم التلاعب والتزوير بنسبة كبيرة، فضلاً عن كونها تسمح بالتصويت؛ سواء المواطن القارئ أو غير القارئ، مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المقرر بنهاية العام.

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الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تملك الحق القانونى فى تطبيق التصويت الإلكترونى، وفقاً للدستور، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتحديد إمكانية تطبيق هذه الخاصية من عدمه، مع الأخذ فى الأعتبار «الأمية»، وهل تتماشى تقنية التصويت الإلكترونى، مع مواطن لا يقرأ ولا يكتب، وهل هناك إمكانية لتحقيق العدالة فى التصويت؛ خاصة أن بعض الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، ترى أن هذا النظام يؤدى إلى التزوير.

وتابع «السيد»، أن إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى مصر تحتاج إلى توضيح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة ذات الصلة بالعملية الانتخابية، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة، ومنها فيروس كورونا ونسب الأمية وإمكانية تحقيق العدالة فى التصويت.

وأضاف «السيد»، أنه حال نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات فى تطبيق تقنية التصويت الإلكترونى فى العملية الانتخابية أو لم تستطع وطبقت الطريقة العادية، فلا يجوز دستورياً مد فترة مجلس النواب، بعد 9 يناير2021، وهى تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية، على أن تجرى انتخابات الفصل التشريعى المقبل، قبل هذا الموعد بـ60 يوما، أى فى نوفمبر من العام الجارى.

وأشار «السيد»، إلى أن مطالبات مد فترة عمل مجلس النواب لعام مقبل، أمر محظور ومخالف للدستور، موضحاً أنه اذا حالت الظروف دون إجراء الانتخابات؛ نظراً لتفشى وباء كورونا، فلا مانع من عدم وجود برلمان على أن تعود سلطة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية وأن يكون له الحق فى إصدار التشريعات حال غيبة البرلمان، مضيفاً أن إجراء إنتخابات دستورية وصحيحة أفضل من استمرارية البرلمان بالمخالفة للدستور.

وأيد النائب أحمد البعلى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مقترحات استحداث آلية التصويت الإلكترونى، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلًا: «كافة دول العالم تقدمت فى عملية الاقتراع إلكترونيًا، لافتا إلى أهمية تطبيقها فى ظل أزمة كورونا، التى قد تتسبب فى إحجام الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينما سترفع عملية التصويت الإلكترونى من نسب المشاركة، وإقبال الناخبين على اللجان الانتخابية؛ ولكن الأمر يتطلب إرساء الثقافة إلكترونية، وتدريب المواطنين وتوجيههم بطرق التصويت؛ أو تفعيل آلية بسيطة تسهل التعامل معها، من قبل المواطن البسيط ذى الإمكانيات المحدودة إلكترونيًا.