شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ١٥ حالة تعد بكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء فخر العربي، حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجه السادسة عشر لاسترداد حق الشعب تم خلالها إزالة ١٠ تعديات علي الطرق و٥ على نهر النيل في كفر شكر.

وتم إزالة جميع الحالات المخالفة اليوم على حرم النيل، كما تم التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة.

وتنوعت المخالفات والإزالات ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور وتعديات علي نهر النيل.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر تعليمات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، ووضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضي لمنع عودة التعديات، والحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة ِ