شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القضاء ينتصر لحق الطالب السودانى من المتنمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح إمبابة بحبس المتهمين بالتنمر على طفل يحمل جنسية سودانية، وسرقة متعلقاته الشخصية، والاعتداء عليه بالضرب فى منطقة إمبابة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 100 ألف جنيه؛ وإلزامهم بالمصاريف.

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في هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الحبس عامين للمتهمين بالتنمر على طفل سودانى.