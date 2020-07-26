شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1310 ركاب قادمين من أوروبا على متن 7 رحلات دولية لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 7 رحلات طيران دولية قادمة من أوربا تابعين للناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران وعلى متنهم 1310 راكب

وقالت مصادر بمطار القاهرة بان مبنى الركاب رقم 3 قد أستقبل 7 رحلات قادمة من فرانكفورت وباريس وميونخ وبرلين وأمستردام وميلان ولندن

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.