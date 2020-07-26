شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال وفضائل يوم عرفة ويوم العيد.. ندوة للرأى بالأوقاف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيمها ندوة للرأى يوم الثلاثاء المقبل، بعنوان "أعمال وفضائل يوم عرفة ويوم العيد"، وذلك في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني ، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري ، تنقل الـقناة الثـقـافية في بث مباشر .

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يشارك فى الندوة كل من الدكتور محمد سالم أبو عاصى، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور ياسر مغاورى، إمـام وخـطـيب مـسجد مولانا الإمـام الحسين.

وبدأت وزارة الأوقاف الاستعدادات النهائية لنقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة، بعد قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

Advertisements

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم قصر نقل صلاة العيد بعدد محدود من العاملين بالوزارة، من داخل مسجد السيدة نفيسة فقط، بنفس الضوابط التى حدثت فى صلاة عيد الفطر المبارك، ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين فى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، بسرعة إنهاء الاستعدادات لنقل صلاة عيد الأضحى من المسجد، مع التشديد على عدم السماح لأى مصلى دخول المسجد وقت صلاة العيد إلا من العاملين بوزارة الأوقاف والذين سيتم تحديدهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بها الذين سيصلون صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، بجميع الضوابط المعلنة منذ إعادة فتح المساجد، وأهمها ارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وشددت وزارة الأوقاف على اقتصار بقية المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين، مشددة على متابعة مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق لما يتم بثه عبر المساجد ، وتدوین مخالفات تحدث ، وإرسال التقرير لغرفة العمليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني".