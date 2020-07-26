شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يثبت أشرف رسلان رئيسا لهيئة السكة الحديد لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعيين المهندس أشرف رسلان رئيسا للهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة عام.

يذكر أن أشرف رسلان كان منتدب على منصب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومثبت على الدرجة المالية نائب رئيس الهيئة قبل ترقيته للدرجة المالية الأعلى.

وواصلت هيئة السكك الحديدية أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات .

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كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.