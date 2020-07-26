شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تكشف خطوات مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ وآخر موعد للتسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن خطوات مشاركة المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ. وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى حوار خاص مع الإعلامية لبنى عسل على برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن أول خطوة تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي https://www.elections.eg/ ، اعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع أخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.َ

وأضافت وزيرة الهجرة، أن على المواطنين الحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، وإدخال الكود الخاص بيهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة، سيقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.

وتابعت، أنه على الناخب طباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف أخر مغلق.

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وأردفت وزيرة الهجرة، أنه بعد قيام الناخب بغلق المظروفين، سيقوم بإرسالهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذين المظروفين لمقر البعثة الدبوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس، لذلك تناشد السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج بالإسراع في إنهاء كافة هذه الخطوات يوم 9 أغسطس حتى يتمكنوا من إرسال أوراقهم للبعثة الدبلوماسية قبل غلق صناديق الاقتراع.

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن يوم الأحد المقبل القائمة النهائية للمرشحين، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، حتى يتمكن المواطنين بالخارج الاطلاع عليها.

‏‎وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوجيه بتشكيل فريق عمل بالوزارة، يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات المواطنين حول خطوات المشاركة في التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ.