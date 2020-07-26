شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: التصويت بالبريد يسر انتخابات مجلس الشيوخ على المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة عن أى انتخابات شارك فيها المصريين فى الخارج ، حيث تعقد من خلال آلية جديدة وهى البريد الإلكترونى.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى حوار خاص مع الإعلامية لبنى عسل على برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أنه دائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا فى كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، منفذين لحقهم الدستورى فى انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستورى آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الطريقة الجديدة تلقى استحسان من المواطنين بالخارج فيما يتعلق بالبريد، الموضوع بسيط وحرصنا على توضيحه فى فيلم بسيط بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشرح كافة تفاصيل وخطوات المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر فى غاية الأهمية نظرًا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد فى عملية التشريع، وحرصت الدولة المصرية على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.

Advertisements

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصرى بالخارج، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتى الهجرة والخارجية على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع فى سابقة هى الأولى من نوعها أخذين فى الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد، والتى قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصريين بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.